Faturalarda Tasarruf Ettiren Öneriler

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:51



26 Kasım 2018 Pazartesi 09:51

Bu hafta başından itibaren yağmur, fırtına ve birçok kentte de kar yağışıyla birlikte soğuğun iyice etkisini göstermesi, konutlardaki ısıtma harcamalarındaki artışı da beraberinde getirdi. Ülkemizde tüketilen enerjinin büyük bir kısmının konutlardaki ısıtma ve soğutma harcamalarına gittiğini belirten Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, enerji verimliğinin ve bilinçli tüketimin en büyük tasarruf etme yöntemi olduğunu vurguladı. Türkiye 'nin enerjideki dışa bağımlılığı nedeniyle her yıl 10 milyarca dolar kaynak harcadığını hatırlatan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, enerjide tasarruf için hane halkı alışkanlıklarının mutlaka değişmesi gerektiğini belirtti. Hepbaşlı, elektrik, doğalgaz, kömür kullanılan yakıt türü ne olursa olsun konutlarda ısı tasarrufunu sağlamak için öncelikle yalıtımın sağlanması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde, enerjinin yaklaşık yüzde 40'ı konutlarda kullanılıyor ve bunun da yüzde 85'i ısıtma ve soğutma harcamalarına gidiyor. Yapılan hesaplamalar; yalıtım, bilinçli ve doğru ısı kaynakları kullanımı gibi yöntemlerle enerji verimliliğine gereken önemi gösterdiğimiz takdirde, enerji harcamalarımızda en az yüzde 20-30 oranında tasarruf olacağını gösteriyor" dedi. Soğuğun etkisini göstermesiyle birlikte evlerini ısıtmak için elektrikli cihazları tercih eden vatandaşları da uyaran Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, ülkemizde, elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin doğal gaz, ithal kömür gibi dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarla üretildiğini de hatırlattı."Daha az ödemek için elektrikli soba değil klima kullanın"Elektrikli cihazlarla ısınmanın vatandaşlar için ekonomik olmasa da temiz ve zahmetsiz olması nedeniyle özellikle batı bölgelerimizde sıklıkla tercih edildiğini kaydeden Prof. Dr. Hepbaşlı şöyle konuştu: "Elektrikli ısıtıcılar, kullandığı her 1 kW elektrik enerjisi için, ısıtılacak alana en fazla 1 kW ısı enerjisi yayar. Bu cihazların kullanımı hem bütçemiz hem de enerji verimliliği açısından tam bir felakettir. Elektrikle ısınmada klima cihazı veya ısı pompasının kullanımı tercih ediliyorsa mutlaka alacağınız cihazın COP değeri olarak bilinen 'Performans katsayısına bakmanız gerekir. COP değeri bize o cihazın 1 birim enerjiyle kaç birim ısı ürettiğini ifade eder. A sınıfı klimalarda, COP değeri 3,60 ve üzeridir. A sınıfı bir klima ile kıyaslayınca, elektrikli ısıtıcıların aynı miktardaki ısı enerjisini elde etmek için 3-4 misli daha fazla elektrik harcayacağı ortada. Klima pahalı gibi görünebilir, ancak ödeyeceğiniz faturayı düşündüğünüzde uzun sürede elektrikli ısıtıcıya göre hem kendini amorti edecektir hem de elektriğinin büyük kısmını ithal kaynaklarla üreten ülkemizde enerji verimliliği için çok önemli.""Isı tasarrufu için yalıtım şart"Büyük enerji kaybı yaşadığımız yerlerden birinin de yalıtımsız binalar olduğunu vurgulayan Arif Hepbaşlı, "Özellikle ısıtma konusunda bu konu çok hassas. Yalıtımsız binalarda ısıtma ve soğutma yaparken yalıtımlı binalara göre iki kat enerji harcıyoruz. En temiz, ucuz, yerli ve milli enerji; israf edilmeyen, verimli kullanılan enerjidir. Çok küçük detaylara dikkat ederek, bazı alışkanlıklardan vazgeçerek, binalarımıza ısı yalıtımı yaparak, doğru cihazları kullanarak ciddi tasarruf elde etmemiz mümkün. Elektrik ve yakıt tüketimleri düşük, verimliliği yüksek ve düşük emisyona sahip çevreci cihazlar tercih edilmeli. Cihazların enerji tasarruf özelliği olmalı, 1 saatteki yakıt tüketimi en az olan tercih edilmeli. Yapılan hesaplamalar, enerji verimliliğine gereken önemi gösterdiğimiz takdirde, enerji harcamalarımızda en az yüzde 20 - 30 oranında tasarruf olacağını gösteriyor" diyerek önerilerde bulundu.Isı tasarrufu için öneriler-Binanın mantolanması ve duvarların izolasyonu yapılmalı.-Pencereler çift camlı olmalı ve yalıtım yapılmalı.-Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörler iptal edilmeli, her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalı.-Odalarda masa, sandalye ve yatakları dış duvarlardan uzak tutmalı.-Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlamalı.-Gece, gündüz ısınan evleri yüzde 50-55 oranında nemlendirmeli. Çünkü nemli hava, sıcaklığı daha iyi tuttuğundan buharlaşma azalacak; vücut daha az ısı kaybedecektir.-Pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmeli. Hava sızıntısı olabilecek yerleri, hava sızdırmaz şeritlerle, bantlarla kaplamalı.-Çatı odanız varsa üst katını uygun şekilde yalıtmalı.-Radyatörlerden taşınım ve ışınım yoluyla çıkan ısı radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Dışarı olan ısı kaybını önlemek için alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli.-Isıtılmayan bölgelerden geçen sıcak su borularınızı yalıtın. Binaların içindeki 40 derecenin üzerindeki ısı kaybetmesini istemediğiniz her türlü sıcak yüzeyi yalıtın.-Kombi, klima, kalorifer, ısı merkezlerinin yıllık bakımları mutlaka yaptırılmalı.-Elektrik ve yakıt tüketimleri düşük, verimliliği yüksek ve düşük emisyona sahip çevreci cihazlar tercih edilmeli. Cihazların enerji tasarruf özelliği olmalı. 1 saatteki yakıt tüketimi en az olan tercih edilmeli.-Kat kaloriferinde ve merkezi kazanlarda cihazın izolasyonu iyi olmalı, malzemelerin seçimi, mühendislik büroları ve yetkili servis-teknik uzmanlar tarafından yapılmalı. - İZMİR