Faturasız Silah Satışında Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10

Ordu'nun Ünye ilçesinde faturasız silah satışı yaptığı iddia edilen bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde G.D. (43) adlı kadına ait ruhsatlı iş yerinde yasa dışı faturasız silah satışı yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan iş yerinde yapılan aramada faturasız 30 adet kurusıkı tabanca, faturasız 29 adet çeşitli marka ve kalibrede av tüfeği, 11 adet çakı, 50 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet muşta ele geçirildi.Şüpheli G.D., cumhuriyet savcısının talimatıyla 2521 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılarak ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. Ayrıca iş yeri hakkında faturasız satış yapıldığı gerekçesiyle Ünye Vergi Dairesi tarafından idari işlem başlatıldı. - ORDU