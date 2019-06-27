Favori diziniz bitti. Sırada ne var?

The Handmaids Tale; HBO tarafından sunulan drama serisi The Handmaids Tale; 3.sezon galasını yeni yaptı ve kült diziler arasına girme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Yayınlandığı ilk iki sezonda, 6 Emmy ve birkaç Altın Küre ödülü kazanmaya hak kazanan dizi, Margaret Atwood 'un ödüllü ve en çok satan romanı Gilead'in distopik hayatını ele alıyor. Konusu; en ufak bir hatanın ölümle sonuçlanabildiği zamanlarda Amerika'ya ait topraklarda toteliter yaşam süren insanlar etrafında dönüyor.

Black Mirror ;Despotik bilim kurgu olmasına rağmen konusu The Handmaids Tale'den çok farklı. Doğrusal bir hikayeye sahip olmadan, birbirinden bağımsız bölümlerden oluşan dizide yakın gelecekte yaşanması mümkün olaylar yer alıyor. Netflix'in interaktif ilk dizisi olma ünvanına sahip olan Black Mirror, son sezonuyla en çok göze çarpan diziler arasında da yer almayı başardı. Teknolojinin yenilikçi ve şaşırtıcı tüm özelliklerini barındıran dizide, izleyiciler önümüzdeki sezonda neler olacağını dört gözle bekliyor ve televizyonlarının teknolojik özelliklerini test etmek istiyor.

La Casa de Papel;Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan dizisi olan La Casa de Papel, uluslarası Emmy Ödülü kazanan ilk İspanyol dizisi. İlk olarak Atresmedia tarafından sunulan La Casa de Papel, şuan Netflix tarafından yönetiliyor. 3. Sezonu 19 Temmuz'da dizi severlerle buluşacak dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.