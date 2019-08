Favoriler, ABD Açık yaklaşırken ne yapıyor?

14 Temmuz’da sona eren Wimbledon’ın ardından tenis en üst seviyede yeniden sert zemine taşınma arefesinde. İngiltere’de erkekler tenisi Roger Federer - Rafael Nadal ve Roger Federer - Novak Djokovic gibi büyük maçlara sahne olsa da kadınlarda turnuvaya, üst sıraların erken vedaları damga vurmuştu. Sert zemine geçişi olabildiğince yumuşak biçimde yapmaya çalışan Djokovic-Nadal-Federer triosunun ve şok edici sonuçların ardından yeniden kendini bulmaya çalışan Ashleigh Barty, Naomi Osaka ve Karolina Pliskova’nın hazırlık sürecine göz atalım.









Erkekler











Novak Djokovic





Cincinnati (10-18 Ağustos)



Kariyerinin 16. Grand Slam’i olan 2019 Wimbledon’ı Roger Federer’le oynadığı epik maç sonucunda kazanan Djokovic sert korta yeniden ilk kez Cincinnati’de adım atacak. Djoker, 2018’de burada oynadığı altıncı finalinde Federer’i 6-4’lük iki setle yenerek elde ettiği ilk şampiyonlukla bütün Masters turnuvalarını en az bir kere kazanan tarihteki ilk oyuncu olmuştu. Sırp raket bu yıl da turnuvayı kazanarak US Open öncesi rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor.



Dünya bir numarası olarak toplamda 262. haftasını geçiren Novak, burada beşinci kez seri başı olarak yer alacak. Ancak Djokovic burada antrenörü Marijan Vajda’dan yoksun olarak mücadele edecek. Sırp medyasına yaptığı açıklamada, kızının ağustos ayının başında doğum yapmasını beklediğini ve öğrencisine New York’ta katılacağını açıklayan Vajda’nın yerine, Wimbledon’da Djokovic’i yalnız bırakmayan Goran Ivanisevic locada olacak. Nole, 2018 Eylül’ünde Amerika’da elde ettiği şampiyonluğu korumak ve 17. Slam’ini kazanmak istiyor.





Rafael Nadal





Montreal (3-11 Ağustos), Cincinnati (10-18 Ağustos)



Rafa, favori zemini olmayan Wimbledon’da üç numaralı seri başı olarak yarı finale kadar ulaşıp ardından Roger Federer’e boyun eğmişti. Geçtiğimiz yıl Montreal’de kazandığı şampiyonluk unvanını korumak isteyen İspanyol tenisçinin burada Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas ve Kei Nishikori gibi kuvvetli rakipleri olacak. Rogers Cup’ı dört kez evine götüren Nadal, aynı zamanda burada katıldığı son dokuz turnuvanın yedisinde en az çeyrek final gördü. Rafa, açılış maçında bu sezon 140 basamak birden yükselen Daniel Evans’la kozlarını paylaşacak.



Cincinnati için Nadal’ın katılımı henüz kesin olmasa da son yapılan açıklamalar bu birlikteliğin gerçekleşme ihtimalinin yükseldiğini gösteriyor. Turnuva direktörü Andre Silva, Nadal’ın bu yıl aralarında olmasıyla alakalı alacağı kararı anlayışla karşılayacağını belirtirken diğer yandan onun buraya gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor. Rafa ise yaptığı açıklamada Montreal’deki turnuvanın sonucuna göre Cincinnati’de oynayıp oynamayacağının belli olacağını ve Amerika Açık’a en iyi şekilde hazırlanmak istediğini belirtmişti.





Roger Federer





Cincinnati (10-18 Ağustos)



Federer’in bu yıl Wimbledon’da finale çıkması hem kendisi hem de tenis severler tarafından sürpriz olarak karşılanmamıştır. Fakat 38’lik efsane için final maçının 4 saat 57 dakika ile tarihin en uzun Wimbledon finaline dönüşeceğini herhalde kimse tahmin etmezdi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Rogers Cup için oynamaktan vazgeçtiğini ve bu kararı mevzubahis maçtan bir hafta önce aldığını açıkladı. İsviçreli şu sıralar biraz dinlenmek istediğini ve ardından Cincinnati için hazırlıklara başlayacağını belirtti. Geçen yıl burada finale kadar çıkan ve Djokovic’e kaybeden Roger Federer, daha önce yedi kez ile bu turnuvayı en çok kazanan oyuncu konumunda.

















Kadınlar











Ashleigh Barty





Toronto (3-11 Ağustos), Cincinnati (10-18 Ağustos)



Bu yıl dünya 16 numarasından bir numaraya kadar yükselen, Roland Garros’u kazanarak Wimbledon’a formda gelen ve çim zemini seven Barty için Londra’da hayaller suya düşmüştü. Dördüncü turda Alison Riske’e üç sette boyun eğen Avustralyalı, şimdi gözünü sert zemine çevirmiş durumda. Fakat işler orada da pek iyi gitmiyor. Geride bıraktığımız gece, Toronto’da ikinci turda ABD’li Sofia Kenin’e kaybeden 23 yaşındaki tenisçi için bir numara koltuğu da tehlike altına girdi.



Toronto’da şimdilik beklediğini bulamayan ve dünya bir numarası unvanını önümüzdeki pazartesi kaybetme ihtimali olan Barty için Cincinnati’deki turnuva yeniden doğuş anlamına gelebilir. Kanada’da yaşadığı şoku erken atlatmak, şu an onun için önemli bir mental sınav gibi görünüyor.





Naomi Osaka





Toronto (3-11 Ağustos), Cincinnati (10-18 Ağustos)



Osaka, son Amerika ve Avustralya Açık’ı kazanarak uzun süre sonra üst üste iki Grand Slam kazanan ilk kadın tenisçi olmuş ve WTA’de fırtına gibi esmeye başlamıştı. Fakat bu fırtına, antrenörü Sascha Bajin ile ayrıldıktan sonra bir nevi küçük bir rüzgâra dönüştü. Paris ve Londra’da istediğini bulamayan Japon asıllı Amerikalı için kendi ülkesindeki turnuvayı kazanmak, küllere üfleyip şöyle bir silkinmesine yardımcı olacaktır. Osaka, ayrıca Barty’nin az önce bahsettiğimiz erken vedasının ardından kendi evine gitmeye üç hafta kala bir numarayı geri almaktan sadece bir galibiyet uzaklıkta. Gözyaşlarıyla bitirdiği basın toplantısına ve son günlerde yaptığı “Avustralya’dan beri tenis oynamaktan keyif almıyorum” açıklamasına rağmen, bu seviye onun kendini yeniden hissetmesi için iyi bir motivasyon kaynağı olacaktır. Ancak öncelikle Toronto’da kazanacağı olası momentumu koruması ve Cincinnati’yi iyi geçirmesi gerekiyor. Tüm bu hayallere engel olabilecek en muhtemel isim ise dünya sıralamasında hemen ensesinde bulunan Karolina Pliskova.





Karolina Pliskova





Toronto (3-11 Ağustos), Cincinnati (10-18 Ağustos)



Favorilerin erkenden elendiği Wimbledon’ın bir diğer kurbanı da eski dünya bir numarası Pliskova’ydı. Dördüncü turda 22 yaşındaki adaşı ve vatandaşı Karolina Muchova’ya elendikten sonra Pliskova da soluğu Toronto’da aldı. Barty’nin bahsettiğimiz durumundan nasibini alan bir diğer isim olan Çekyalının bir numara için yapması gerekenler Osaka’ya göre biraz daha fazla. Toronto’da en az yarı final görmesi gereken Karolina, Osaka’nın çeyrek final görmesi durumunda ise bir numara için finale çıkmak zorunda kalacak. Eğer iki isim finalde karşılaşırsa kazanan raket yeniden dünya bir numarasının sahibi olacak. Daha sonra Cincinnati’ye de katılacak olan Pliskova, New York’a gitmeden önce bu sert sınavları başarıyla geçmek istiyor.





Hazırlayan: Batuhan Talha HERDEM

Kaynak: EuroSport.com