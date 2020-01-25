Fay hattı sorgulama MTA - Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Fay nedir?

Türkiye , bulunduğu konum dolayısıyla deprem bölgesi olarak anılıyor. Fay hatları üzerine kurulan Türkiye sınırları içerisinde geneli artçı olmak üzere sıklıkla depremler meydana geliyor. Yer kabuğunu oluşturan levhaların harekleri sonucu sıkışarak birbirlerine sürtünmesi sonucu yaşanan kırılmayla depremler ortaya çıkar. Fay nedir? İşte detaylar...

FAY HATTI SORGULAMA NASIIL YAPILIR?

14 Haziran 1935 yılında kurulan MTA (Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü),madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapıyor. Ayrıca MTA, Türkiye'deki yer altı kaynaklarını araştırarak, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmaları yapar. Yaşadığınız bölgede hangi fay hattı var MTA bünyesindeki fay hattı sorgulama haritasından öğrenilebilecek. Fay hattı bilgisine http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresinden ulaşılabilecek. Diğer yandna e-Devlet üzerinden erişim sağlabiliyor.

MTA'nın sayfasındaki yer bilimleri portalına tıkladıktan sonra görüntülenen harita üzerinden bulunulan konum girilerek faylar alanından gerekli bilgi ediniliyor.

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FAY NEDİR?

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan kırığa denir. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Bir kırığın fay olabilmesi için fay aynası, tavan ve taban blokları ve atıma gerek vardır.

Türkiye deprem haritası

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan, birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adı verilem zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa süre içerisinde şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) adı verilir.