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Faydası saymakla bitmiyor

Bilecik'in faydası saymakla bitmeyen, her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı.

16.08.2019 12:28 Faydası saymakla bitmiyor
Bilecik'in faydası saymakla bitmeyen, her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı.

Uzmanların kalp, beyin, kolesterol, şeker hastalığı, zayıflatma, kanser hücrelerinin oluşumunu engellemek, toksin arındırıcı gibi bir çok derde iyi gelen siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı. Bilecik'e bağlı köylerde üretilen siyah üzüm kilosu 5 TL'den satışa sunulurken, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Üzüm satıcısı Münir Aktaş, faydasının saymakla bitmediği siyah üzüme ilginin çok olduğunu anlatarak, "Siyah üzüm Bilecik'in köylerinde geliyor. İlk çıktığında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gelmişti ama yerli çıkınca yerli malımızı satmaya başladık. Bizim büyüklerimiz bizlere çekirdeksiz üzüm yerine çekirdekli siyah üzüm yedirirdi. Kan yaptığını söylerlerdi. Şimdi bilimsel olarak faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz siyah üzüme ilgi fazla. İnsanlar bu üzümün çıkmasını dört gözle bekliyor. Bizlerde ilk çıktığı günden bu yana getirip satıyoruz. Şimdi yerli çıktı, bu daha da artacak. Ondan sonra fiyatını aşağı gelir. Vatandaşlarımız bol bol siyah üzüm yesin" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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