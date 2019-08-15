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Faytona sürülen atın içler acısı hali

Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü.

15.08.2019 11:17 Faytona sürülen atın içler acısı hali
Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı

Büyükada'da faytonlara sürülen atlardan biri giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı. Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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