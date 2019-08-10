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Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

Adalar'da faytoncular ile akülü araç taşımacılığı yapanlar arasında çıkan kavgada CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu ağır yaralandı.

10.08.2019 12:08
Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

Adalar'da faytoncular ile akülü araç taşımacılığı yapanlar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kafasına darbe alan CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu ağır yaralandı. Kavga, polisin havaya ateş açması ile durdu.

Adalar Haber'de yer alan habere göre; sabah saatlerinde fayton ve akülü araç taşımacılığı yapan Keleşler ve Çifçioğulları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, kavgada yaralananlar oldu. Aynı kavga sırasında CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu kafasına ağır darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı.

AKŞAM TARTIŞTILAR, SABAH KAVGA ETTİLER

Tartışma, fayton ile taşımacılık yapan grubun, akülü araç ile taşımacılık yapılmasına tepki göstermesiyle başladı. Tartışma akşam saatlerinde yaşandı, sabah her iki grubun araba meydanında karşı karşıya gelmesiyle kavga yaşandı.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Kavga, polisin havaya ateş açması ile durdu. Yaşananların ardından Büyükada'ya çevik kuvvet ekibi gönderildi. Araba meydanına giriş çıkışlar yasaklandı ve fayton kullanımı durduruldu.

Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Adalar, kavga, 3. Sayfa, Güncel

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