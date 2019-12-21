Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti

İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, Adalar'da fayton kullanımının 3 ay boyunca durdurulmasına tepki göstererek "Eğer bizimle masaya oturmazlarsa açlık grevine girer atları da salarız. Nereye gitmiş, hangi bahçeye gitmiş, bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" dedi.

Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, basına açıklamalarda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada İBB'ye tepki göstererek meseleyi beraber çözmeleri gerektiğini belirtti.

"BU MESELEYİ BERABER ÇÖZELİM"

Adalarda kullanıma sokulması planlanan elektrikli araçların kullanılmasına sıcak bakmadıklarını belirten Ünal, yaptığı açıklamada "Bu alanı boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de Büyükşehir Belediyesi'nden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehirin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki, bu meseleyi beraber çözelim" şeklinde konuştu.

YETKİLİLERE TEHDİT: ATLARI SERBEST BIRAKACAĞIZ

Büyükşehir yetkililerine sorunu çözme çağrısı yapan Ünal, "Biz 1500 – 1600 ata nasıl bakacağız? En az 800 tanesi kaçak diye nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız? Ya Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, 'Hayır biz çözüme yaklaşmayacağız' diyorlarsa, ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Adalar ilçesinde ruam hastalığı salgını (Halk arasında bilinen adı ile at vebası) nedeniyle Adalar'a hayvan giriş çıkışı yasaklanmıştı. İstanbul Valiliği tarafından ise 3 ay süreyle faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı alınmıştı. Faytoncular, geçimlerini bu işten sağladıklarını belirterek karara isyan etmişti.