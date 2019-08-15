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Faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

15.08.2019 09:55
Faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kavgada sandalye ve şemsiyeler havada uçuşurken, faytona sürülen ve kavgadan tedirgin olan atlar güçlükle durduruldu. Büyükada'da geçtiğimiz günlerde iddiaya göre faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga çıkmıştı. Kavgaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etmiş, kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı. Büyükada'nın adeta savaş alanına döndüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor. Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalyeleri fırlattı. Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oldu. Faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştirdi. Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre sürerken, polisin müdahalesi ile son buluyor.
(Halit Arslan/İHA)
Faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga

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Kaynak: İHA

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