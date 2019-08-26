Fazıl Hüsnü Dağlarca 105 yaşında! Doğum gününde Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir?

Sayısız ödül alan şair, 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından da en iyi şair olarak ödül almaya hak kazandı. Kadıköy'deki evini belediyeye bağışlayan Dağlarca'nın hayatı merak ediliyor. Fazıl Hüsnü Dağlarca eserleri, şiirleri, sözleri, hayatı ve biyografisi….

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA KİMDİR?

Usta yazar, 26 Ağustos 1914 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Süvari yarbayı Hasan Hüsnü Bey'in oğludur. İlköğrenimini Konya, Kayseri, Adana ve Kozan'da, ortaöğrenimini Tarsus ve Adana ortaokulundan sonra girdiği Kuleli Askeri Lisesi'nde 1933 yılında tamamladı.

İŞ MÜFETTİŞİ OLARAK GÖREV YAPTI

Aile, Ataç, Çağrı, Devrim, İnkılapçı Gençlik, Kültür Haftası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, Varlık, Vatan, Yeditepe, Yücel, Yenilik ve Yön gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımlanan Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1935'te piyade subayı göreviyle Doğu ve Orta Anadolu'nun, Trakya'nın pek çok yerini dolaştı. Ordudaki hizmeti on beş yılı doldurunca askerlikten 1950'de ayrıldı. 1952-1960 yılları arasında İstanbul'da Çalışma Bakanlığı'nda iş müfettişi olarak çalıştı.

EN İYİ TÜRK ŞAİR ÖDÜLÜNÜ ALDI

Âsû adlı eseriyle 1955-56 yılları arasında Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazanan şair, İstanbul'da "Kitap" kitabevini açarak yayıncılığa başladı. Ocak 1960 -Temmuz 1964 yılları arasında Türkçe isimli aylık dergiyi çıkardı. İlk yazısı 1927'de Yeni Adana gazetesinde yayınlandı. İstanbul dergisinde 1933'te çıkan "Yavaşlayan Ömür" adlı şiiriyle adını duyurmaya başladı. Varlık, Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılâpçı Gençlik, Yeditepe ve Türk Dili dergilerinde şiirleri çıktı. Birçok ödül alan şair 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En İyi Türk Şairi" seçildi. Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyesiydi.

"Türk şiirinin büyük şairi" olarak tanımlanan Hüsnü Dağlarca, 15 Ekim 2008'de 94 yaşındayken zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.