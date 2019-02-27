Fazıl Say'dan Moskova'da Piyano Resitali

MOSKOVA (AA) – Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say
, Moskova
'da 13 yılın ardından müzikseverlerle buluştu.
Say, Moskova Uluslararası Müzik Evi'nde düzenlenen konserle, 13 yıl aradan sonra Rusya
'da tekrar sahneye çıktı.
Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde Say, kendi bestelerinin yanı sıra Beethoven
, Chopin ve Mozart
gibi ünlü müzisyenlere ait eserleri de seslendirdi.
Konserin sona ermesinin ardından seyirciler Say'ı dakikalarca ayakta alkışladı.
Fazıl Say, Moskova, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Kaynak: AA