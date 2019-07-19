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Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu

Piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onanan sanatçı Zuhal Olcay'a destek oldu.

19.07.2019 10:59

Sanatçı Zuhal Olcay'ın, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezas Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Fazıl Say da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Zuhal Olcay yalnız değildir" diyerek Olcay'a destek oldu.

"UTANIYORUM"

Cezası onanan dostuna destek mesajı paylaşan Fazıl Say, şunları söyledi: "Benim güzel dostum Zuhal derin bir insandır, olağanüstü yetenekli bir oyuncudur, muhalif olabilir, bir cümlesinde haklı veya haksız da olabilir; ona sahip çıkmak yerine onu böyle cezalandırmak... Utanç duydum... Utanıyorum.

"NE KADAR SÜRECEK BU TUTUM"

Benzerini 6 yıl önce yaşamıştım, şimdi beni cezalandırtan Adnan hocacılar kadın ticaretinden hapisteler, gün oluyor devran dönüyor elbet, ama bu değerlerimiz acı çekiyor zaman içinde, olan insan ruhuna oluyor. #zuhalolcayyalnızdeğildir dostlar... İnsanlar, halkımız; soruyorum; Ne kadar sürecek bu tutum?"

Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu

Sanatçı Zuhal OlcaySanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!

Zuhal Olcay, Fazıl Say, Magazin, Güncel

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