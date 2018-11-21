21 Kasım 2018, 09:40
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Fazıl Say, "Kandil Mesajı Yazınca Takipçilerim Gidiyor" Diyen Survivor Hakan'ı Tanıyamadı

Ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram'dan gönderisine "Kandil mesajı yazınca takipçim gidiyor" diyen Hakan Hatipoğlu'nu tanımadı. Fazıl Say'ın Hatipoğlu'na " Siz ne işle uğraşıyordunuz" cevabı takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Dünya çapında ün kazanan piyanist Fazıl Say, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Sayfasında sanatsal eserleri bol bol paylaşan ünlü piyanist takipçilerinin azalmsından dert yakındı. Say" Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm" notuyla paylaştığı gönderisine Survivor Hakan yorum yaptı.

"BEN DE KANDİL MESAJI YAZINCA GİDİYORLAR"

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say'ın paylaşımına "Ben de kandil mesajı veya bayram tebriki yazınca oluyor aynısı. Şaka gibi" yorumunu yaptı. Fazıl Say'ın Hakan Hatipoğlu'na cevabı ise olay oldu. Say, Survivor yarışmasını tanıyamadı.

CEVABI ŞAŞIRTTI

Say'ın "Siz ne işle uğraşıyordunuz" cevabı ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Hakan Hatipoğlu, daha sonra yorumunu kaldırdı.

Hakan Hatipoğlu,Fazıl Say
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:40



YORUMLAR (19)
NEW: Hersey olmuş adam olamamış Kibirli zaar
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İSMAİL BİLİR: Memleketine camur at dunyaca taninmis oluyosun zaten bu piyano tongirdatmadan degil
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TAKİPÇİ: öyle zırto pırto programları fazıl sayın izlediğinimi sandı acaba hakan .
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NES: Acaba birtek benmiyim fazıl say ın sorusunu okuyunca Hakan ın ne iş yaptığını düşünen. hala cevap bulamıyorum çok acı. bu adamı neden tanıyoruz neden ünlü :))))
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01: Cahil fazıl!),Hakan Hatipoğlu Atv,de dini sohbetler veren saygın bir din profösördür,
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