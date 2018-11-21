Fazıl Say, "Kandil Mesajı Yazınca Takipçilerim Gidiyor" Diyen Survivor Hakan'ı Tanıyamadı

Dünya çapında ün kazanan piyanist Fazıl Say, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Sayfasında sanatsal eserleri bol bol paylaşan ünlü piyanist takipçilerinin azalmsından dert yakındı. Say" Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm" notuyla paylaştığı gönderisine Survivor Hakan yorum yaptı.

"BEN DE KANDİL MESAJI YAZINCA GİDİYORLAR"

Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say'ın paylaşımına "Ben de kandil mesajı veya bayram tebriki yazınca oluyor aynısı. Şaka gibi" yorumunu yaptı. Fazıl Say'ın Hakan Hatipoğlu'na cevabı ise olay oldu. Say, Survivor yarışmasını tanıyamadı.

CEVABI ŞAŞIRTTI

Say'ın "Siz ne işle uğraşıyordunuz" cevabı ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Hakan Hatipoğlu, daha sonra yorumunu kaldırdı.