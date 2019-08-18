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Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti

Ünlü piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları civarında devam eden madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti Kamp alanında konser verdi. Büyük ilgi gösterilen konsere binlerce kişi akın etti.

18.08.2019 13:31
Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kaz Dağları'nda konser vereceğini duyuran Fazıl Say, bugün sabah saatlerinde sahneye çıktı. Sabah 11.00'de 50 yıllık bir çam ağacının altında bulunan piyanosunun başına geçen Say, binlerce kişinin sevgisiyle karşılaştı.

"TÜRK HALKIYLA ONUR DUYDUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; Saat 11:00'de başlayan ve 12:30 civarında sona eren konsere gitmek isteyen vatandaşlar şehir merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konser sırasında bir açıklama yapan Fazıl Say, "Bugün burada doğayı korumak için bu kadar kabalık olması, bu kadar aydının bir araya gelmesi beni çok heyecanlandırdı, mutlu etti. Onur duydum Türk halkıyla bugün. Aslında Kaz Dağları için başlatılan kampanyanın 24'üncü gününde, ilk gününden itibaren doğayı savunanlara da bir teşekkür etmek isterim. Onlar hepimizi yönlendirdiler ve konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Onları yalnız bırakmamak için burada amacımız bu gezegende insanlar olarak bitkiler, hayvanlar, hep beraber gelecek için bir şey bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor diye düşünüyorum" dedi.

Fazıl Say, konser sırasında kendi bestelemiş olduğu Kaz Dağları marşını da çaldı.

Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti

Kaz Dağları, Fazıl Say, Sözcü, Magazin, Güncel

YORUMLAR (7)
ASLI: FAZIL BEY GİBİ ÇEVREYE DUYARLI SANATCILARIMIZ HER ZAMAN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ YOKSA BU YANDAŞ TAYFA 3 KURUŞ PARA YAPICAM DİYE ÜLKEDE AĞAÇ BIRAKMIYACAK.
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BANA GÖRE: Bu ülkede , her şeye rağmen duyarlı insanların olması insanlık açısından büyük bir nimet .
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KARA: O RAYA ÇIKAN İNSANLARA DAĞIN ALTINDA ŞU KADAR ALTIN VAR KİM NE KADAR ÇIKARIRSA KENDİSİNE AİTTİR DENİLSE SONUÇ NE OLUR ACABA ELLERİ İLE KAZIYACAKLARINA EMİNİM.
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EMİNE: harika bir olay kendisine cok cok tesekku ederim
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AVNİ: heyy beybi emine havaryu
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TOMBALACI MUYİTDİN: BU ŞEREFSİZ SANATÇI BOZUNTULARI ÜLKEDEN SÜRÜLMELİ. BUGÜN Kİ KAZ DAĞLARI GEÇMİŞTEKİ GEZİ PARKI. SENARYO AYNI
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ARİF: Kazlar böcekler kuslar hepsi oradaydi ne güzel bir gündü
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