Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Kaz Dağları'nda konser vereceğini duyuran Fazıl Say, bugün sabah saatlerinde sahneye çıktı. Sabah 11.00'de 50 yıllık bir çam ağacının altında bulunan piyanosunun başına geçen Say, binlerce kişinin sevgisiyle karşılaştı.

"TÜRK HALKIYLA ONUR DUYDUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; Saat 11:00'de başlayan ve 12:30 civarında sona eren konsere gitmek isteyen vatandaşlar şehir merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konser sırasında bir açıklama yapan Fazıl Say, "Bugün burada doğayı korumak için bu kadar kabalık olması, bu kadar aydının bir araya gelmesi beni çok heyecanlandırdı, mutlu etti. Onur duydum Türk halkıyla bugün. Aslında Kaz Dağları için başlatılan kampanyanın 24'üncü gününde, ilk gününden itibaren doğayı savunanlara da bir teşekkür etmek isterim. Onlar hepimizi yönlendirdiler ve konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Onları yalnız bırakmamak için burada amacımız bu gezegende insanlar olarak bitkiler, hayvanlar, hep beraber gelecek için bir şey bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor diye düşünüyorum" dedi.

Fazıl Say, konser sırasında kendi bestelemiş olduğu Kaz Dağları marşını da çaldı.