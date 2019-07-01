01.07.2019 09:44
Haberler » Güncel » Haber

Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni aynı sahnede

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali 'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.
Şanghay Filarmoni Orkestrası, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen konserde, Türkiye'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.
Bugüne kadar birçok ülkede konser veren Fazıl Say, iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu yorumladı.
Yaklaşık 11 yıldır orkestranın daimi şefliğini yapan Liang Zhang yönetimindeki Şanghay Filarmoni Orkestrası da ilk yarıda Ye Xiaogang'ın "The Fading Gingkgo Biloba" eserini icra etti.
Orkestra, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6. Senfonisini seslendirdi.Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni aynı sahnede
Kaynak: AA
istanbul kültür sanat vakfı , müzik festivali , fazıl say , şanghay , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:32 Astana Finans Günleri başladı
10:32 Adana Valisi Demirtaş'tan OSB'de inceleme
10:30 Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
10:30 Ressam Kartal, "Sanatçılar desteklenmelidir"
10:30 Özel öğrenci Yağmur, kaynaştırma projesi ile gelişme gösterdi
10:30 İSTANBUL VE MERSİN'DEKİ SAHTE VÜCUT GELİŞTİRME İLACI OPERASYONU KAMERADA
10:29 Tokat'ta gergedan böceği bulundu