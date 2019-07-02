02.07.2019 00:51
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Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan konser

Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, İzmir'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.

Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 'nde gerçekleşen konserde, İzmir 'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.
Orkestra, konsere daimi şefleri Liang Zhang yönetiminde, Çinli besteci Ye Xiaogang'ın "The Fading Ginkgo Biloba" eseri ile başladı.
Piyanist Fazıl Say , iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu yorumladı.
İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede orkestra, konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak 'ın 6. Senfoni'sini seslendirdi.
Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası'ndan konser
Kaynak: AA
Fazıl Say , İzmir , Güncel

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