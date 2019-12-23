Fazıl Şenel: "Türkiye, güneşten enerji üretebilecek güçtedir"

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi Genel Müdürü Fazıl Şenel, Türkiye'nin güneşten enerji üretebilecek güçte olduğunu söyledi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi Genel Müdürü Fazıl Şenel, Türkiye'nin Enerji Politikaları ve uygulamalarını anlattı.



"Enerjide dışa bağımlılığı biran önce bitirmemiz gerekiyor"



Şenel, Türkiye'nin son 15 yılda ortalama her yıl yüzde 5 büyüdüğünü belirterek, "Büyüme, enerjiyle direk bağlantılıdır. Ekonomide bir büyüme varsa enerji tüketiminde de ciddi bir artış söz konusudur. Ama maalesef enerjide yüzde 70-80 oranında dışarıya bağımlıyız, bu nedenle enerji ithalatımız yüksek. 2012 yılında Türkiye'nin toplam ithalatının yüzde 25'i enerjiye ödenmişti. Daha sonra alınan bazı tedbirlerle bu oran yüzde 13'lere kadar indirildi. 2019'da ise maalesef bu oranın yüzde 22 civarında olması bekleniyor. Enerjide dışa bağımlılığı biran önce bitirmemiz gerekiyor" dedi.



"Türkiye, güneşten enerji üretebilecek güçtedir"



Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye ciddi oranda dönüş olduğunu kaydeden Şenel, "Avrupa'da birçok ülkede, yol kenarlarında rüzgar türbinleri, çatılarda güneş enerji sistemleri mevcuttur. Ülkemizde rüzgar türbinleri sayısını artırmalı ve güneş enerji sistemlerine önem vermeliyiz. Türkiye, güneşten enerji üretebilecek güçtedir. Türkiye'nin 2023 yılına kadar yenilebilir enerjideki hedefi en az yüzde 30'dur. Hidroelektrikteki mevcut kurulu gücümüz 28 bin 500 megawatt, rüzgarda 7 bin 555 megawatt, güneş enerjisinde 6 bin megawatt, jeotermalde bin 514,7 megawatttır. Dünyada jeotermal elektrik üretiminde 3 veya 4 ülke bin megawattı geçmiştir, bunlardan biri de Türkiye'dir. Ama bu rakam 10 bini bulmalıdır" şeklinde konuştu.



"Doğalgazı en çok tüketen ülke Türkiye'dir"



Türkiye'de son yıllarda enerji konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Şenel, "Türkiye'de doğalgaz tüketimi ortama 50 milyar metreküp. Doğalgazı en çok tüketen ülke Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de tespit edilemeyen en az 3 ila 5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olduğu söyleniyor, bu Türkiye'nin en az 100 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bir seviye. Türkiye'nin bütün şehirlerinde konutlarda ve sanayide doğalgaz kullanılmaktadır. Ancak, Türkiye'de doğalgazdan elektrik üretilmesine taraf değilim. Tamamen ithal ettiğimiz bir üründen elektrik üretmemiz, bağımlılığı artıran bir şeydir. Ülkemizin koşulları buna uygun değildir" ifadelerini kullandı.



Programın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka tarafından Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi Genel Müdürü Fazıl Şenel'e hediye takdim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA