"Fazla çay ve kahve tüketimi kabızlığı tetikliyor"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, günlük hayattaki stres, hareketsizlik ve masa başında uzun süre oturmanın bağırsağı tembelleştirdiğini belirterek, " Muz, şeftali ve asitli içeceklerin yanı sıra fazla çay ve kahve tüketimi de kabızlığı tetikliyor." açıklamasını yaptı.Vedat Göral, yaptığı yazılı açıklamada, kabızlığın sık görülen rahatsız edici bir problem olduğuna dikkati çekerek, fazla çay ve kahve tüketiminin bağırsak faaliyetlerini yavaşlattığını bildirdi.Kabızlığın altında birçok sebebin bulunduğuna işaret eden Göral, şunları kaydetti:"Günlük hayattaki stres, hareketsizlik ve masa başında uzun süre oturmak bağırsağı tembelleştiriyor. Muz, şeftali ve asitli içeceğin yanı sıra fazla çay ve kahve tüketimi de kabızlığı tetikliyor. Katı gıda ve fast food tüketimi, sıvı gıda alamamak, lifli gıda yiyememek de en önemli sebeplerden. Tiroid bezinin az çalışması, Alzheimer, demans, multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar, kalın bağırsak ve rektum kanserleri, iyi huylu tümörler, hemoroid kabızlığa neden olabiliyor. Bazı kalp, tansiyon veya alüminyum içeren ilaçların, antidepresanların ya da kan yapıcı demir ve kalsiyum ilaçlar ile hormonal bozuklukların da etkisinden söz etmek mümkün."Göral, korku, panik, depresyon veya çocukluk çağında geçirilen travmalar gibi psikolojik rahatsızlıkların da kabızlığı tetikleyebildiğini dile getirdi.Kabızlık problemi kronikleştiği zaman diyete önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Göral, "Böyle bir durumda kullanılan ilaçlar varsa düzenli alınmalı. Her gün belli saatte tuvalete gidilmeli. Tuvalet ihtiyacı ertelenmemeli. Spor yapılmalı ve sık öğünler tercih edilmeli. Çay , kahve, sigara tüketimi azaltılmalı veya kesilmeli. Psikolojik nedene bağlı ise psikolojik destek alınmalı gerekirse diyetisyenle iş birliğine gidilmeli. Yaşam tarzı değişiklikleri de yarar sağlar. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli." tavsiyelerinde bulundu.Kabızlık sorununa "zeytinyağı ve lifli gıdalar" önerisiVedat Göral, kabızlığın tedavisinde gerekçenin tespit edilmesinin önemli olduğunu belirterek, kan, kolonoskopi, MR fekalografi ve gerekirse anal manometrik tetkiklerin yapılması gerektiğini ifade etti.Açıklamasında, kabızlığa iyi gelen tariflere de yer veren Göral, şunları kaydetti:"Zeytin, üzerine dökülen kekik ve zeytinyağı ile tüketildiğinde kabızlık sorununa iyi gelir. Zeytinyağı , bağırsaktan yiyecek geçişini sağladığı için sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketmek fayda sağlar. Ev içinde hareket, spor yapılması, yürüyüş, kuru veya taze kayısı ve incir ile bol su içilmesi uygun olur. Örneğin; 4 yemek kaşığı yoğurt içerisine, 2 kuru kayısı, 1 kuru incir, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı yulaf kepeği ve 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu karışımı yararlı olabilir.Senameki gibi bitkisel çayları ve yeşil çayı ara sıra kullanmak yarar sağlar ancak her gün tüketmek doğru değil. Günlük alınan lif miktarı artırılmalı, en fazla lif oranına sahip sebze ve meyveler tüketilmeli. Et tüketimi kısıtlanmalı. Sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu üzerine, 1 su bardağı ılık su veya zeytinyağı içmek bağırsak hareketlerini hızlandırır. Gün içinde mutlaka armut, ayva, kuru kayısı, kuru incir gibi lif oranı yüksek meyvelerden tüketilmeli. Haftada en az 2 gün kuru baklagil tüketmeye özen gösterilmeli. Normal ekmek yerine kepekli ekmek tercih edilmeli. Probiyotik kullanımı da oldukça yararlı."