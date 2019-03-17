Fazla Kilolarında Çocukları İçin Kurtuldular

Kaynak: AA

DENİZLİ - Almanya'dan aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve tek çocuklarıyla vakit geçiremeyen Songül ile Serkan Özcan çifti Denizli'de obezite cerrahisi sayesinde sağlığına kavuştu.Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Songül (34) ile Serkan Özcan (36) çifti fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları ve 3 yaşındaki oğlu Berat Can ile fazla vakit geçirememeleri nedeniyle çeşitli yollarla kilo vermeye çalıştı.Başvurdukları tüm yollara rağmen kilo veremeyen ve günlük yaşamlarında zorluk yaşamaya başlayan Özcan çifti, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesine (PAÜ) bir yakınlarının tavsiyesiyle gelmeye karar verdi.Serkan Özcan, PAÜ'de yapılan ve "tüp mide" olarak bilinen mide küçültme ameliyatıyla 146 kilodan 117 kiloya düştü. Artık çocuğuyla daha güzel vakit geçirebilen Özcan bu ameliyatı eşine de tavsiye etti.Songül Özcan'da eşi gibi ameliyat olarak fazla kilolarından kurtulmak için gün saymaya başladı.Serkan Özcan gazetecilere yaptığı açıklamada, vücut ölçülerine göre kıyafet bulmakta da güçlük çektiğini ifade etti.Ameliyatın ardından kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Özcan, "Buraya gelip ameliyat olduk. 1 ay önce 146 kiloydum. Oğlumla oyun oynamak istediğinde, eğilip oyun oynayamıyordum, onunla birlikte koşamıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Oğlumla rahatça oyun oynayabilmek için ameliyat olmaya karar verdim. Şu an birlikte çok iyi zaman geçiriyoruz. Artık eskisi gibi yemek yemiyorum."Songül Özcan ise fazla kilolarının vücudunda çeşitli rahatsızlıklara yol açtığını ve alışverişe çıktığında psikolojik olarak kendini iyi hissetmediğini anlattı.Ameliyatın ardından kilo vererek çocuğuyla daha iyi vakit geçirmeye başladığını dile getiren Özcan şöyle devam etti:"113 kiloydum. Ameliyattan çıkalı 5 gün oldu ve 5 kilo verdim. Hedefim 60 kiloya kadar inmek. Artık mağazalarda 'size göre kıyafetimiz yok' diyemeyecekler. Kendimi çok iyi hissediyorum."Özcan çiftinin ameliyatını gerçekleştiren PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota da diyet, egzersiz ve ilaç tedavisiyle fazla kiloların verilemediği durumlarda obezite cerrahisinin en etkili yöntemlerden birisi olduğunu söyledi.