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Fazla kilolarından kurtulan Enes Batur, bambaşka biri oldu

YouTube kanalından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan Enes Batur, fazla kilolarını verdi. Uzun bir süredir düzenli olarak spor yapan Batur'un kaslı hali Twitter'da gündem oldu.

04.01.2020 07:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 07:50

Çektiği videolarla adını duyurduktan sonra film çeken ve sonrasında bir şarkı çıkartan Enes Batur'un son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Göbekli halleriyle tanınan Batur, tüm fazla kilolarını verdi.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Sosyal medyadan kazandığı astronomik paralarla sürekli gündeme gelen Enes Batur, göbekli hallerinden kurtulup kaslı bir vücuda sahip oldu. Uzun bir süredir düzenli olarak yapan fenomen, "Azim+çalışma ve mutluluk" notuyla yeni kaslı vücudunu paylaştı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alan Enes Batur'un son görüntüsü 'da gündem oldu. En çok konuşulanlar listesine giren Batur, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak "Twitter'da gündem olmuşuz" dedi. Batur öte yandan eski kilolu hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

15 SAATTE 3 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Geçtiğimiz haftalarda Dolunay isimli bir şarkı çıkartan Enes Batur, 15 saatte 3 milyon görüntüleme almıştı. YouTube'da 11 milyon abonesi olan Batur'un şarkısı 25 milyon görüntülenme aldı.

İşte Enes Batur'un son hali:

Fazla kilolarından kurtulan Enes Batur, bambaşka biri oldu

Enes Batur, Twitter, Magazin


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