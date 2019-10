Fazla kilolarını yöresel müzik eşliğinde pedal çevirerek atıyorlar

Erzurum'da, çeşitli meslek gruplarından yetişkinler ve öğrenciler, yöresel ve yabancı müzikler eşliğindeki dans figürleriyle yaptıkları "spinning" sporu ile hem fazla kilolarından hem de günün stresinden kurtuluyor.

Kentteki bir spor salonunda bir araya gelen, aralarında avukat, sağlıkçı, inşaatçıların da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından yetişkinler ve öğrenciler, müzik eşliğinde antrenör Muhammet Furkan Polat eşliğinde her gün 50 dakika spinning (iç mekanda yapılan bisiklet egzersizi) yapıyor.

Sporseverler, yöresel ve yabancı müzik eşliğinde, profesyonel antrenör gözetiminde yaptıkları spinning sayesinde hem fazla kilolarından hem de günün stresinden kurtuluyor.

Spinning antrenörü Muhammet Furkan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spinningin müzik eşliğinde grup halinde iç mekanda bisiklet egzersizi yapmak olduğunu söyledi.

Salondaki bisiklet pedallarının zorluk derecesinin kişiye göre ayarlanabildiğini, bundan dolayı bu sporu her yaştan kişilerin yapabildiğini anlatan Polat, "Antrenmanımız 50 dakika sürüyor, bu süreyi yöresel ve yabancı hareketli müzik eşliğinde dans figürleriyle yaparak geçiriyoruz. Antrenmanımız vücuttaki yağları eritmede ve kilo vermede çok etkili." dedi.

Polat, söz konusu sporun kas yapma ve özellikle kondisyon yükseltmede faydalı olduğuna işaret ederek antrenman sonrası sporcuların yaptıkları ölçümlerde kilo ve yağ oranlarında gözle görülür şeklide azalmalar sağlandığını aktardı.

Erzurum yöresel müziklerinin yanı sıra rahmetli İbrahim Erkal'in müziklerini de spor yaparken dinlediklerini aktaran Polat, "Spor sayesinde ve müzikler eşliğinde hem eğleniyor hem de stresimiz atmaya çalışıyoruz. Ay sonunda antrenmanımızın işe yaradığını bütün sporcularımız çok iyi şekilde anlayabiliyor." diye konuştu.

Polat, söz konusu antrenmanlara yeni başlayanları birkaç seans süren eğitimin ardından gruba dahil ettiklerini dile getirdi. Antrenmanlara talebin çok olduğunu ifade eden Polat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle kilosu olanlar yararlı gördüğü için bu sporu daha çok tercih ediyor. Bu branş diğer branşlara göre biraz daha ağır ve kuvvet isteyen spor olduğundan antrenmanlar normalde yorucu olabiliyor. Bu sporu daha eğlenceli hale getirmek için insanlara sevdiği müzikleri dinletiyoruz ve eğitimin sonunda oyun havaları eşliğinde halay çekip yorgunluğumuzu atıyoruz. Şimdiye kadar 2 ayda 17 kilo veren sporcularımız oldu. Bu eğitimlere gelenler ilk haftadan sonra faydasını görüyor, sporcuların günlük ve haftalık ölçümlerini yaparak kilo vermelerini yakinen takip ediyoruz."

"Yaklaşık 2 ayda 8 kilo verdim"

Sporseverlerden 59 yaşındaki Mustafa Yamaç da 1,5 yıldır spor yaptığına işaret ederek "Gayet disiplinli ve güzel şekilde spor yapıyoruz. Bu spora başlamadan önce 94 kiloydum, antrenörümüzün tavsiyeleri ve bu spor sayesinde yaklaşık 2 ayda 8 kilo verdim. Kendimi şu an çok rahat hissediyorum. Bu sporu yöresel ve hareketli müzik eşliğinde yapmak ise ayrı zevk veriyor." dedi.

Antrenman sonrası yorgunluklarını halay çekerek attıklarını, her yaştan insanın da spor yapabileceğini vurgulayan Yamaç, herkesi spor yapmaya davet etti.

Sporculardan Alparslan Kızgınkaya da spinning sporuna arkadaşının tavsiyesiyle 15 gün önce başladığını söyledi. Sporun insan sağlığı açısından çok yararlı olduğunu kaydeden Kızgınkaya, "Bu spor sayesinde kas yapıyoruz, kondisyonumuz arttı, kilo vermeye de başladım, ölçümlerde bunları görebiliyoruz. Herkese bu sporu tavsiye ederim. 50 dakika süren antrenmanı müzik eşliğinde yaptığımız için çok çabuk geçiyor ve çok iyi ter atıp yağ yakıyoruz." dedi.

