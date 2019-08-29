Fazla öğrenci talebi olunca sınıf öğretmenleri ve şubeleri kura ile belirlendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin sınıf şubeleri ve öğretmenleri noter huzurunda kur'a ile belirlendi. Okul bahçesinde 3. noter huzurunda gerçekleştirilen kur'ada öğrenciler, cam fanus içinden isim çekerek arkadaşlarının sınıf şubelerini belirledi. Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, yaptığı açıklamada, Atatürk İlkokulu'nun Afyonkarahisar'ın en köklü ve en tercih edilen okullar arasında olduğunu söyledi. Müdür Urhaoğlu şöyle devam etti: "Okulumuz Afyonkarahisar'ın en köklü ve en güzide okullarından birisidir. O nedenle öğrenci velilerimiz çok yoğun talep gösteriyor. Biz de velilerimizin bu taleplerini karşılamak adına şubelerimizi adaletli dağıtmak için noter huzurunda kura çekmeye karar verdik. Bu yılki ilkini gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle e-okul sistemine düşen 250 öğrenci ve 9 öğretmeni kur'a çekerek sınıflarını belirlemiş olduk. Şimdiden kur'a sonuçlarının öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün öğretmenlerimiz çok tecrübeli, değerli ve iyiler. O yüzden hangi şubeye düştüğü aslında çok da büyük bir şey fark ettirmeyecek ama en azından gözümüzün önünde kimsenin aklında bir şey kalmadan böyle kura mekanizmasının kurulmasının faydalı olduğunu düşünüyorum".

Kaynak: İHA