Fazla Şaapma Filmi
Fazla Şaapma filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fazla Şaapma filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
18.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:57
Sosyal medya fenomeni Ömür Özdemir'in hayat hikâyesini kaleme aldığı aynı isimli kitaptan sinema ya uyarlanan film i Ahmet Kapucu yönetiyor.
Yönetmen: Ahmet Kapucu
Senaryo: Ömür Özdemir
Oyuncular: Ömür Özdemir, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Fazla Şaapma
Yapımcı Firma: Sonkare Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
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Yönetmen: Ahmet Kapucu
Senaryo: Ömür Özdemir
Oyuncular: Ömür Özdemir, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Fazla Şaapma
Yapımcı Firma: Sonkare Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
Fazla Şaapma Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Ömür Özdemir, Sinema
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