03.07.2019 12:49
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Fazla yağmur gören bamya, üreticiyi memnun etmedi

Fazla yağmur gören bamya, üreticiyi memnun etmedi

Samsun'da haziran ayında hasadına başlanan ve yağışların fazla olması nedeniyle az olan bamya, üreticinin yüzünü güldürmedi.

Samsun'da haziran ayında hasadına başlanan ve yağışların fazla olması nedeniyle az olan bamya, üreticinin yüzünü güldürmedi.

Samsun'da 25 yıldır bamya yetiştiriciliği yapan 66 yaşındaki Şehri Arslanoğlu, bamyanın bu yıl üreticinin yüzünü güldürmediğini söyledi. Bamyanın ekimine nisan ayında başladıklarını ifade eden Arslanoğlu, "Haziran ayında toplamaya başlarız. Bu yıl geç kaldı bamyanın hasadı. Yaprağı çok bamya yok. Yağmur çok yağdığı için yaprağı çok oldu bu yüzden de ürün çok az. Bunun gübresi pahalı her şeyi pahalı. Evde herkes bamya ile meşgul. Fiyatı 10-15 lira arasında değişiyor. Ama herkes pahalı diyor. Kimse bunun zahmetini bilmez. Fiyatlar çekilen zahmete göre çok normal. Geçen yılda aynı fiyattaydı. Ürün zaten az. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Ama fiyatlar konusunda vatandaşı memnun edemiyoruz" dedi.

"Tüylü ve yuvarlak bamya almayın"

Vatandaşlara bamya konusunda tavsiyelerde de bulunan Arslanoğlu, "Bamyayı tüylü ve yuvarlak almasın vatandaşlarımız. Sultaniye adı verilen bamyalardan alsın. Bamya dolaptan çıkıp geri dolaba girerse pişmez. Buna dikkat etsin vatandaşlarımız" diye konuştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, Güncel

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