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Fazla yolcu taşıyan hatlı minibüs şoförüne ceza

İstanbul'da toplu ulaşım araçları korona virüsle mücadele kapsamında yüzde 50 yolcu sınırlamasıyla çalışıyor.

30.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:50
Fazla yolcu taşıyan hatlı minibüs şoförüne ceza
İstanbul 'da toplu ulaşım araçları korona virüsle mücadele kapsamında yüzde 50 yolcu sınırlamasıyla çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle başlayan uygulama polis ekipleri tarafından denetleniyor. Denetlemede, yüzde 50 kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen hatlı minibüs şoförüne de ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalışmasına karar verdi.
İstanbul'da polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma yapan şehir içi otobüsler ve minibüslere denetimlerde bulundu. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi. Kurallara uymayan sürücülere fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.
Öte yandan trafikte seyahat eden yolcular ve sürücüler uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek denetimlerin devam etmesi gerektiğini belirttiler.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Polis, Güncel
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