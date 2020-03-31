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Fazla yolcu taşıyan sürücüler ve izin belgesi olmayan yolculara para cezası

OSMANİYE'de, kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma sınırlamasına uymayan 8 minibüs şoförüne, toplam 3 bin 136 lira ceza kesildi.

31.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:45
Fazla yolcu taşıyan sürücüler ve izin belgesi olmayan yolculara para cezası

OSMANİYE'de, kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma sınırlamasına uymayan 8 minibüs şoförüne, toplam 3 bin 136 lira ceza kesildi. Seyahat izin belgesi olmadan yolculuk ettiği belirlenen 7 kişiye ise 2 bin 744 liralık para cezası uygulandı.

Kent genelinde, jandarma ekipleri tarafından otobüs ve servis araçlarına getirilen, kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma sınırlaması ve seyahat izin belgesiyle yolculuk şartına yönelik denetim yapıldı. Salgın nedeniyle maske ve eldivenlerle yapılan çalışmalarda, seyahat izin belgesi bulunmadan yolculuk ettiği belirlenen 7 kişiye, 392'şer liradan toplam 2 bin 744 liralık ceza kesildi. Kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma sınırlamasına uymayan 8 minibüs şoförüne ise toplam 3 bin 136 lira para cezası uygulandı. Ekipler, yolcuları toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirip, sürücülerden de yüzde 50 kapasite sınırına uymalarını istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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