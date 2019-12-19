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Fazladan tezgah açan pazarcı esnafına ceza

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında pazarcı esnafının izinsiz alan kaplayarak vatandaşı rahatsız etmesinin önüne ceza kesilerek geçilmesi kararı alındı.

19.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:26 Fazladan tezgah açan pazarcı esnafına ceza
İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında pazarcı esnafının izinsiz alan kaplayarak vatandaşı rahatsız etmesinin önüne ceza kesilerek geçilmesi kararı alındı.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Müdürlüğü'ne ait toplam 4 madde görüşülerek karara bağlandı. Zabıta Müdürlüğünün dosyasında yer alan Doğukışla Kapalı 'Perşembe Pazarı Alanı'nda tahsis edilen alan dışında yer işgal eden ve vatandaşların geçişine engel olarak rahatsızlık veren pazar esnafına, tebliğ edilen uyarılar dikkate alınmadığı için cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Tahsis edilen alan dışında yer işgal eden her bir alan sahibine 95 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

Farklı fiyatlar uygulaması ve vatandaşı hileli fiyatlarla yanılttığı gerekçesiyle bir pazarcı esnafına da 382 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam

Kaynak: İHA

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