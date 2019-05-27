27.05.2019 22:43
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FB TV'den Aziz Yıldırım'a Yanıt

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim." diyerek kulüp televizyonuna tepki göstermişti. FB TV, Yıldırım'ın bu açıklamalarından sonra başkanın doğum gününü kutladı.

Silivri'de görülmeye devam edilen davaya bugün Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Duruşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, "Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından FB TV, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

İşte o paylaşım:

FB TV'den Aziz Yıldırım'a Yanıt TV, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (2)
ADALET 2019: adam gibi adam tarihi bunu yazsın her kim dürüst ve haklı o ezilmeye ç. iğnenmeye mahkumdur bu haklının kaderidir dün hz nuh bu gün ise nice insan
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URFALİ BABİ,DİSCO KEBAP: Süperligi kirleten Adam olarak Tarihe gecti,Aziz Y
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