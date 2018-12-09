FB TV Programcısı Murat Murathanoğlu: Taraftar Maça Gitmemeye Devam Ederse Obradovic Ayrılacak

FB TV'de program yapan Murat Murathanoğlu, sarı-lacivertli takıma tarihi başarılara imza atan başantrenör Obradovic'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Murathanoğlu, "Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obradovic boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve Euroleague'in en büyük adaylarından biri olacak. Koç olarak Zeljko Obradovic'i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir" ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC TARAFTARA SİTEMDE BULUNMUŞTU

Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde oynanan Pınar Karşıyaka maçı sonrası taraftarın karşılaşmaya olan ilgisinin az olmasına sitem ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Taraftarımızın durumu anlayıp takımımızı desteklemelerini istiyorum. Taraftarların desteği çok önemli. Senelerdir verdikleri desteği vermeleri gerekiyor. Şu an THY Avrupa Ligi'nde taraftar seyirci sıralamasında 9. sıradayız. Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil ligde de dolması gerekiyor."