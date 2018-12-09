09 Aralık 2018, 11:49
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FB TV Programcısı Murat Murathanoğlu: Taraftar Maça Gitmemeye Devam Ederse Obradovic Ayrılacak

Fenerbahçe TV'de program yapan Murat Murathanoğlu, "Fenerbahçeli taraftarlar maça gitmemeye devam ederse Obradovic takımdan ayrılacak." dedi.

FB TV'de program yapan Murat Murathanoğlu, sarı-lacivertli takıma tarihi başarılara imza atan başantrenör Obradovic'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Murathanoğlu, "Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obradovic boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve Euroleague'in en büyük adaylarından biri olacak. Koç olarak Zeljko Obradovic'i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir" ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC TARAFTARA SİTEMDE BULUNMUŞTU

Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde oynanan Pınar Karşıyaka maçı sonrası taraftarın karşılaşmaya olan ilgisinin az olmasına sitem ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Taraftarımızın durumu anlayıp takımımızı desteklemelerini istiyorum. Taraftarların desteği çok önemli. Senelerdir verdikleri desteği vermeleri gerekiyor. Şu an THY Avrupa Ligi'nde taraftar seyirci sıralamasında 9. sıradayız. Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil ligde de dolması gerekiyor."

Murat Murathanoğlu,TV,Fenerbahçe,Ivan Obradovic
09 Aralık 2018 Pazar 11:49



YORUMLAR (9)
RIZA: ERSUN YANAL GELİYOR YA BASKET TAKIMINIDA ÇALIŞTIRIR İŞTE NE GUZEL
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HALDEN: Gerçekten üzülerek hatta içim parçalanarak söylüyorum ki; Obradoviç sen bize fazlasın ya da biz sana layık değiliz, kıymetini bilmiyoruz.
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TUNÇ06: SEN ONU BŞKNINA SÖYLE KOÇ GİBİ BAŞKAN OLMADI ? BİLETLER UCUZLASIN ..YÖNETİM DESTEK ÇIKSIN.SONRA YALAN HABER YAZMAYIN OBRA ZORUNLU OLMADIKÇA AYRILMAZ .BU SEVGİYİ HİÇ BİR YERDE BULAMAZ .VE PARA ÖNELİ ADAM PARASINI ALDIĞI SÜRECE BOŞ TÜRBÜNE OYNAR .YALAN YAZMAYIN.
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TABİYAT: Abdilla nere gidi ki sizde doldurdu verin gari de edam galiversin ali goc batı veecek gari
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TR80: Ne alaka .
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