FBI'dan maske fırsatçılarına operasyon!ABD, (DHA)- ABD'nin New York kentinde çok sayıda tıbbi ekipman ve N95 tipi maske depolayan ve satmaya çalışan Baruch Feldheim (43), FBI tarafından gözaltına alındı. Feldheim'in FBI memurlarına doğru öksürdüğü ve koronavirüslü olduğu iddia ettiği belirtildi.ABD'nin New York kentinde maske fırsatçılığı ihbarını alan FBI harekete geçti. New York'a bağlı Brooklyn bölgesinde çok sayıda tıbbi malzeme ve N95 tipi maskeleri depolayan ve bu ekipmanları sağlık çalışanlarına normal fiyatından yüzde 700 fazlasına satmaya çalıştığı iddia edilen Baruch Feldheim, FBI tarafından gözaltına alındı.FBI MEMURLARINA DOĞRU ÖKSÜRDÜFeldheim'in evinin önüne giden FBI memurlarına tıbbi malzemeleri satmaya çalışmadığını söyleyerek ağzını kapatmadan memurlara doğru öksürdü. Öte yandan Feldheim'in, öksürdükten sonra koronavirüslü (Covid-19) olduğunu iddia ettiği ancak bunun yalan olduğunun ortaya çıktığı bildirildi.Feldheim'in, federal görevlilere öksürdüğü için bir yıla kadar ve yalan beyanda bulunduğu için 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA