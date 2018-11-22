Fbı'ın Tespit Ettiği Üniversiteli, Samsun'da Gözaltına Alındı

SAMSUN'da, ABD
Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) takibi sonucunda tespit edilen sanal çocuk istismarı şüphelisi üniversite öğrencisi N.E.D. (25), polis tarafından gözaltına alındı.
FBI tarafından yürütülen sanal çocuk istismarına yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye
'de tespit edilen şüphelinin durumu Türk makamlarına bildirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, gelen bilgi üzerine üniversite öğrencisi N.E.D.'yi Canik
ilçesinde tespit
edilen adreste gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu. N.E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 'Müstehcenlik' suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Samsun
Samsun
22 Kasım 2018 Perşembe 23:57