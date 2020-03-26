Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

FBI: Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneye saldırı planlayan kişi öldürüldü

ABD'nin Missouri eyaletinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneye bombalı saldırı planladığı öne sürülen bir kişinin FBI ile girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

26.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:35
FBI: Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneye saldırı planlayan kişi öldürüldü

ABD'nin Missouri eyaletinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneye bombalı saldırı planladığı öne sürülen bir kişinin FBI ile girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

FBI'ın açıklamasına göre Belton kentindeki olay Salı günü meydana geldi.

'Irkçı ve hükümet karşıtı biri'

Açıklamada FBI ekibinin, aylardır terörle mücadele kapsamında izlediği Timothy R. Wilson adlı 36 yaşındaki zanlıyı gözaltına almaya çalıştığı sırada çatışma çıktığı belirtildi. FBI, Wilson'ı "ırkçı ve hükümet karşıtı birisi" diye tanımladı.

Yetkililer, daha önce siyah öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okulla, bir cami ve bir sinagoga saldırı planladığı öne sürülen Wilson'ın koronavirüs salgınından sonra bir bölge hastanesini hedef almaya karar verdiğini ve patlayıcı için gerekli malzemeyi tedarik ettiğini söyledi.

FBI'ın açıklamasında 'çok sayıda insana zarar vermeyi amaçladığı' öne sürülen Wilson'ın saldırı planladığı hastanenin adına yer verilmedi.

Missouri sağlık dairesinin verilerine göre Çarşamba günü itibarıyla eyalette 356 koronavirüs vakası görüldü. Eyalette hastalıktan sekiz kişi yaşamını yitirdi.

ABD genelinde ölü sayısı 1000'i aşarken, vaka sayısı da 70.000'e yaklaştı.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››FBI: Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneye saldırı planlayan kişi öldürüldü - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD, Maduro’nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu Haberler
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Koronalı hamile kadın ’Evde kalın’ çağrısı yaparken nefessiz kaldı Haberler
Koronalı hamile kadın "Evde kalın" çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya’da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Haberler
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak

Son Dakika Dünya Haberleri

18:52: Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi - Haberler 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:49: İslahiye'de jandarmadan korona virüs denetimi - Haberler 18:49: İşçi alımı haberini duyan İşkur'a koştu - Haberler 18:47: Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi - Haberler 17:12: Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu - Haberler 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır