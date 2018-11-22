22 Kasım 2018, 19:58
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FBI ve Samsun Siber Polisininden Ortak Operasyon

FBI ve Samsun siber polisinin düzenlediği ortak operasyonda, çocuk istismarı videolarında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. bilgisayarına el konularak gözaltına alındı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi, Samsun'da gözaltına alındı.

FBI ve SAMSUN POLİSİ ORTAK OPERASYON DÜZENLEDİ

Edinilen bilgiye göre, ABD FBI ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. Samsun'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele,Amerika Birleşik Devletleri,Samsun
22 Kasım 2018 Perşembe 19:58



YORUMLAR (3)
RAHİP NECMİ KIZI ELİZABET: LANET OLASI FEDERALLER
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KOLONİ: BELLİKİ ADAM ABD YE DOKUNMUŞ VE BAZI BİLGİLER EDİNMİŞ DARK NET GOOGLE GİBİ BİRŞEYLER ARATAMAZSINIZ BAYAĞI TEKNİK BİLGİ SAHİBİ OLMANIZ GEREK,KİMLİKTE KOLAY KOLAY ORTAYA ÇIKMAZ,KRİPTO PARA DARKNETTEN ÇIKMIŞTIR, DÜŞÜNÜN İZ YOK İSİM YOK İNTERNET ADRESİ YOK..BU İŞTE BAŞKA İŞ VAR.
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İBO: bır kısımı şakamı bu amarıkan federal sorusturma birosu ıle ortak oparasyon duzenlıyceksınız bırkişiyi tutuklaycaksınız adamı gulerlerbe koskoca federal bırkısıyı tutuklamız
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