FC Barcelona’nın Bayern Münih’i 4-0 Mağlup Ettiği Maç

2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde Bayern Münih'le eşleşen FC Barcelona , rakibini ilk maçta Nou Camp'ta ağırladı. Pep Guardiola'nın ekibi, yıldız forvet üçlemesi Messi, Eto'o ve Henry'nin golleriyle rakibini sürklase etti ve 4-0'lık skorla yarı finalin kapısını araladı.

Kaynak: Dugout