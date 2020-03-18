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FC Barcelona'nın İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller

FC Barcelona'nın yıllar boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Milan, Juventus, Inter, Udinese ve Roma gibi İtalyan rakiplerine attığı en güzel golleri sizler için derledik. İşte Kluivert, Ronaldinho, Messi ve daha fazlası..

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00
FC Barcelona'nın yıllar boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Milan, Juventus, Inter, Udinese ve Roma gibi İtalyan rakiplerine attığı en güzel golleri sizler için derledik. İşte Kluivert, Ronaldinho, Messi ve daha fazlası.. FC Barcelona’nın İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, Milan, Spor

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