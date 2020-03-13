FC Barcelona'nın Korona Virüsü Önlemleri
FC Barcelona kulübü, korona virüsü kriziyle ilgili kulüp ve takım bünyesinde aldıkları kararları ve kendilerini korumak adına ne gibi önlemler aldıklarını anlattı.
13.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:00
FC Barcelona kulübü, korona virüsü kriziyle ilgili kulüp ve takım bünyesinde aldıkları kararları ve kendilerini korumak adına ne gibi önlemler aldıklarını anlattı.
Kaynak: Dugout
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Spor
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Spor
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Spor
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi