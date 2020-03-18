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FC Barcelona Oyuncuları Evde Önlemlerini Alıyor

FC Barcelona teknik ekibi ve oyuncuları, korona virüsü salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde evlerinde vakit geçirip bireysel antrenmanlarına devam ederken, taraftarlarına mesaj göndermeyi de unutmadılar.

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00
FC Barcelona teknik ekibi ve oyuncuları, korona virüsü salgını yüzünden alınan önlemler çerçevesinde evlerinde vakit geçirip bireysel antrenmanlarına devam ederken, taraftarlarına mesaj göndermeyi de unutmadılar. FC Barcelona Oyuncuları Evde Önlemlerini Alıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Barcelona, Spor

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