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FC Barcelona Tüm Antrenmanlara Ara Verdi

Tüm dünyayı sarsan korona virüsü salgını dolayısıyla birçok spor organizasyonu ertelendi. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin de en az birkaç hafta ertelenmesinin üstüne kulüp düzeyinde sağlık önlemleri alan FC Barcelona, tüm branşlarının toplu antrenmanlarına ara verdi.

14.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:00
Tüm dünyayı sarsan korona virüsü salgını dolayısıyla birçok spor organizasyonu ertelendi. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin de en az birkaç hafta ertelenmesinin üstüne kulüp düzeyinde sağlık önlemleri alan FC Barcelona , tüm branşlarının toplu antrenmanlarına ara verdi. FC Barcelona Tüm Antrenmanlara Ara Verdi

Kaynak: Dugout

Etiketler : Barcelona, La Liga, Spor

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