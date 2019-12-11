FC Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi grupları

İsviçre takımı Basel, Avrupa Ligi'nin 6. haftasına 3 galibiyet, bir mağlubiyet ve beraberlik ile geldi. Aynı gruptaki bordo mavililer ise henüz grupta galibiyet elde edemedi. EUFA Avrupa Ligi'nde son tur müsabakalarında Basel - Trabzonspor maçı ne olacak merak ediliyor. İşte, Basel - Trabzonspor maçı detaları...

MAÇI MAKEDON HAKEM ALEKSANDAR STAVREV YÖNETECEK

FC Basel - Tarbzondpor maçı İsviçrede'ki St. Jakob-Park stadında oynanacak ve maçı Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. C gurunda Basel 10 puan ile liderken bordo mavili takım ise 1 puan ile son sırada yer alıyor.

FC BASEL - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, gurunda yer alan Krasnodar 3-0 ve Getafe'ye de 1-0 mağlup olmuştu. C Grubunun lideri Basel ile Perşembe günü oynanacak maç bein Sports'da 20.55'de canlı olarak aktarılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

Avrupa Ligi karşılaşmalarında sona gelinirken mücadele edilen gruplar ve takımlar şöyle:

A Grubu :Sevilla, Apoel, Karabağ, F91 Dudelange

B Grubu :Dinamo Kiev, Kopenhhag, FC Lugano

C Grubu:Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

D Grubu:S. Lizbon, PSV, Rossenburg, Lask

E Grubu:Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj,

F Grubu: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege, Vitoria

G Grubu:Porto, Young Boys,Feyenoord, Rangers

H Grubu:CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvarosi

I Grubu: Wolsburg, Gent, Saint Etienne, Olexanderia

J Grubu:Roma, B. Mönchengladbach, Başakşehir, Wolfsberger

K Grubu:Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

L Grubu:Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmar