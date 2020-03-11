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FC Nantes, Angers SCO'yu İki Golle Geçiyor

Ligue 1 2015-16 sezonunda oynanan maçta FC Nantes kendi evinde Angers SCO'yu ağırlıyor. FC Nantes, Emiliano Sala'nın 49. ve 69. dakikada attığı gollerle Stade de la Beaujoire'de 2-0 galip geliyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03

Ligue 1 2015-16 sezonunda oynanan maçta FC Nantes kendi evinde Angers SCO'yu ağırlıyor. FC Nantes, Emiliano Sala'nın 49. ve 69. dakikada attığı gollerle Stade de la Beaujoire'de 2-0 galip geliyor.

FC Nantes, Angers SCO'yu İki Golle Geçiyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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