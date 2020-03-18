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FC Nantes, Boavista İle Berabere Kalıyor

2001-02 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde FC Nantes Stade de la Beajoire'de Boavista'yı ağırlıyor. Viorel Moldovan'ın gol perdesini açtığı maçta Nantes savunması ikinci yarıda Martelinho'yu durduramıyor ve Portekizli oyuncunun attığı gol 1-1'lik maçın skorunu belirliyor.

18.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:00
2001-02 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde FC Nantes Stade de la Beajoire'de Boavista'yı ağırlıyor. Viorel Moldovan'ın gol perdesini açtığı maçta Nantes savunması ikinci yarıda Martelinho'yu durduramıyor ve Portekizli oyuncunun attığı gol 1-1'lik maçın skorunu belirliyor. FC Nantes, Boavista İle Berabere Kalıyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Nantes, Spor

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