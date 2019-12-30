Haberler » Ekonomi » FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı - Ekonomi

FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı

ABD merkezli eczacılık şirketleri AstraZeneca ve Merck & Co. Inc. germ hattı BRCA mutasyonlu pankreas kanseri tedavisinde kullanılması için Lynparza ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını duyurdular.

30.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:58 FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı

ABD merkezli eczacılık şirketleri AstraZeneca ve Merck & Co. Inc. germ hattı BRCA mutasyonlu pankreas kanseri tedavisinde kullanılması için Lynparza ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını duyurdular.

AstraZeneca ve Merck'ün uzun bir süredir üzerinde çalıştığı, hücrelerde DNA'ya yönelik hasarların önlenmesi için PARP inhibitörü görevi gören ilaç, söz konusu kanser türünün tedavisinde kullanılması için onaylanan ilk ilaç olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda yumurtalık ve metastatik göğüs kanseri tedavisinde de kullanımı önerilen Lynparza, şimdiye kadar dünya genelinde 25 bin hastanın tedavisinde kullanıldı.

Söz konusu açıklamanın ardından AstraZeneca hisseleri yüzde 0.21 değer kaybetti.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:31   Valilik ve Büyükşehir, yılbaşı tedbirlerini duyurdu - Ekonomi
14:30   Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. - Ekonomi
14:26   Bireysel bankacılık ücretleri için internet sitesi açıldı - Ekonomi
14:24   Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
14:21   “Bursa, uluslararası yatırımcılardan talep görüyor” - Ekonomi
14:05   Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu - Ekonomi
13:46   Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu - Ekonomi
13:20   İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak - Ekonomi
12:55   Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi - Ekonomi
12:36   Yılbaşı öncesi Bakan Pakdemirli uyardı: Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası uygulanabilir - Ekonomi
30.12.2019 14:32:59