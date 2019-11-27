FDIC: ABD'de 3. çeyrekte 46 banka birleşmeyle kapandı

ABD'de Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerine göre, yılın üçüncü çeyreğinde ABD genelinde toplam 46 banka birleşmeler sonucu kapandı.

FDIC açıklamasına göre bu çeyrekte, toplam 5 bin 256 bankanın faaliyet gösterdiği ABD'de yalnızca dört yeni banka açıldı.

FDIC açıklamasında, ABD'deki sorunlu banka sayısının da bir önceki dönemdeki 56'dan 55'e gerileyerek, 2007 yılından bu yana en düşük düzeye indiği belirtildi.

FDIC verilerine göre, ABD bankalarının 3'ncü çeyrekte toplam karları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 7.3'e karşılık gelen 4.5 milyar dolar azalarak 57.4 milyar dolara geriledi.

FDIC, üçüncü çeyrekte bankaların yüzde 62'sinin karlarını geçen yılın aynı dönemine göre artırdıklarını belirtirken, zarar eden banka oranı yüzde 4.0 düzeyinde kaldığını açıkladı.

FDIC Başkanı Jelena McWilliams, "Tüm bankacılık sektöründe güçlü kredi büyümesini gördük ve sorunlu banka sayısı da düşük kalmaya devam etti. Topluluk bankalarının sonuçları da pozitif bir çeyrek geçirdiklerini gösteriyor" dedi.