19.06.2019 12:50
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FECİ KAZA KAMERADA... MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

FECİ KAZA KAMERADA... MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA- BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı.



Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA- BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde Barbaros Bulvarı'nde meydana geldi. Beşiktaş istikametine hızla ilerleyen bir bisiklet sürücüsü, hatalı şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan bisikletli metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
DHA, Beşiktaş, Güncel

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