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Feci olay! Talihsiz adam ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de, çapa makinesi ile bahçesini çapalayan 60 yaşındaki adam ayağınını makineye kaptırdı. Talihsiz adam, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

08.10.2019 10:59

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, çapa makinesi ile bahçesini çapalarken ayağını makineye kaptıran 60 yaşındaki Şaban Aydın, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

BACAĞINI MAKİNEYE KAPTIRDI

Ahlatlıburun köyünde yaşanan olayda, çapa makinesi ile bahçesini çapalamakta olan Şaban Aydın, aniden bacağını makineye kaptırdı.

BACAĞINDA ÇAPA MAKİNESİNİN PARÇASI İLE AMBULANSA BİNDİRİLDİ

Kaza sonrası bacağına giren çapa makinesi, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından çıkarılamayınca yaralı vatandaş bacağındaki çapa makinesinin bir parçası ile ambulansa bindirildi.

Bacağında parçalanmalar meydana gelen Aydın, hastaneye sevk edildi.

Feci olay! Talihsiz adam ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Şaban Aydın, Çanakkale, Aydın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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