27.06.2019 17:34
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Feci kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk bugün toprağa verildi.

Kayseri 'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk bugün toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Soysallı-Çayırözü mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki M.E.D, Sindelhöyük Çarşı Camide bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sindelhöyük mezarlığına defnedildi.

Kılınan cenaze namazında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Sindelhöyük , Kayseri , Develi , Güncel

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