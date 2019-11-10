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Feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve bebekleri son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece meydana gelen, anne, baba ve 8 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı kaza sonrasında 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

10.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:39Feci kazada hayatını kaybeden anne, baba ve bebekleri son yolculuğuna uğurlandı
'nın ilçesinde dün gece meydana gelen, anne, baba ve 8 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı kaza sonrasında 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametinde doğru seyir halinde olan 21 yaşındaki Oğulcan Uğurlu idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, burada seyir halinde olan 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi ise aynı istikamette seyir halinde olan 54 AS 478 plakalı otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarpmıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsü Oğulcan Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken 9 kişi de yaralanmıştı. Kazanın verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Oğulcan Uğurlu'nun eşi İncinur Uğurlu ve 8 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Son yolculuklarına uğurlandılar

Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında anne, baba ve bebekleri son yolculuklarına uğurlandılar. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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