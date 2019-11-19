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Feci kazada ölen küçük Erol adli tıp morguna kaldırıldı

Feci kazada ölen küçük Erol adli tıp morguna kaldırıldı Oğluna kendi ismini veren baba Erol Bartan ayakta durmakta güçlük çektiADANA - Adana'da sokakta oynarken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

19.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:34
Feci kazada ölen küçük Erol adli tıp morguna kaldırıldı
Oğluna kendi ismini veren baba Erol Bartan ayakta durmakta güçlük çekti
ADANA - Adana'da sokakta oynarken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Küçük Erol'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Erol Bartan ayakta durmakta güçlük çekti.
Erol Bartan'ın 13 yaşındaki ablası Hatice, olaydan sonra, "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin" diyerek gözyaşı dökmüştü.
Feci kazada ölen küçük Erol adli tıp morguna kaldırıldı

Adli Tıp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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