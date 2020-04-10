Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'da dün gece meydana gelen 2 ölümlü kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadında hayatını kaybetti.

10.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:37
Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağ'da dün gece meydana gelen 2 ölümlü kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadında hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da dün gece 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre S.G. isimli sürücünün idaresindeki 59 ER 536 plakalı hafif ticari araç İlçede bulunan Çınarlı Mahallesi TOKİ mevki'inde yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen Yeliz K., Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahıslara çarpıp olay mahallinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisi ile karşıya geçmeye çalışan 3 kişi metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak yapılan ilk incelemede Kemal Ş. ve Hakan S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Yeliz K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Araç 500 metre uzaklıkta, sürücü plakayı ararken yakalandı

Meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahısların cesetleri cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza bölgesinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kazaya karışan aracı kaza bölgesinden 500 metre uzakta sokak arasında park halinde buldu. İddiaya göre aracın sürücüsü ise kaza bölgesinde düşen aracının plakasını ararken gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› 3. Sayfa ››Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:32: Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü - Haberler 16:32: Honda Türkiye üretim için tarih verdi - Haberler 16:32: Toyota ve BYD'den elektrikli araç için ortak şirket! - Haberler 16:32: Hyundai Assan'dan "Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde" fırsatı - Haberler 16:32: NISSAN'dan Covid-19'a dijital önlem! - Haberler 16:06: Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler